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إحالة 40 متورطًا فى أحداث شغب الأزهر ومصطفى النحاس للجنح

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إحالة 40 متورطًا فى أحداث شغب الأزهر ومصطفى النحاس للجنح إحالة 40 متورطًا فى أحداث شغب الأزهر ومصطفى النحاس للجنح

محكمة

أمر المستشار محمد سيف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة 37 طالبًا من انصار جماعة الإخوان للمحكمة الجنح ، لاتهامهم فى أحداث الشغب التى شهدتها جامعة الازهر يوم 30 يناير الماضى، كما أمرت بإحالة 3 أخرين لتورطهم فى الاشتباكات التى حدثت عقب انفجار قنبلة بالقرب من اتوبيب نقل بشارع مصطفى النحاس، وحددت النيابة الأربعاء القادم أولى جلسات محاكمتهم بمقر أكاديمة الشرطة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل.

وكانت النيابة عاينت جامعة الأزهر والمبنى الإداري بالجامعة عقب أحداث الشغب التي ارتكبها طلاب جماعة الإخوان، وكشفت المعاينة تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة وتكسير الطلبة أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وبلغت نسبة تلفيات الطابق الأول 95%، وقاموا بتحطيم مكتب رئيس الجامعة بالطابق الثانى.

كما أحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعددًا من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات، في الطابق الثالث، وحطموا أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، وسرقوا أجهزة كمبيوتر.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، داخل جامعة الأزهر

 

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