أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مئات الأوكرانيين يتظاهرون أمام السفارة الروسية في لندن

Google+ Print
مئات الأوكرانيين يتظاهرون أمام السفارة الروسية في لندن مئات الأوكرانيين يتظاهرون أمام السفارة الروسية في لندن

السفارة الروسية في لندن

تظاهر مئات الأوكرانيين المقيمين في بريطانيا أمام السفارة الروسية في لندن اليوم الأحد احتجاجا على الحشود العسكرية الروسية في القرم.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس الروسي بالابتعاد عن أوكرانيا، وحملوا لافتات كتب عليها “انزعوا أيديكم عن أوكرانيا”، وقال أحد المتظاهرين في لندن – “لن ندع أحدا يتدخل في شئوننا..سنواصل الاحتجاج اليوم وفي كل يوم. بلادنا حرة ولن نسمح لأحد بفرض إرداته علينا”.

وحمل العديد من المتظاهرين الغاضبين لافتات تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتداء على بلادهم، مطالبين بوقف ما أسموه الغزو الروسي، كان الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف قد أعلن أمس السبت قرار التعبئة العسكرية بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع.

وجاءت هذه الخطوة ردا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتن بـ”اللجوء إلى القوات المسلحة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد”.

وأرجع المجلس الروسي ذلك إلى “الوضع الاستثنائي في أوكرانيا، والخطر المحدق بأرواح المواطنين الروس، والقوات المسلحة الروسية المنتشرة في أوكرانيا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا