مئات الأوكرانيين يتظاهرون أمام السفارة الروسية في لندن

تظاهر مئات الأوكرانيين المقيمين في بريطانيا أمام السفارة الروسية في لندن اليوم الأحد احتجاجا على الحشود العسكرية الروسية في القرم.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس الروسي بالابتعاد عن أوكرانيا، وحملوا لافتات كتب عليها “انزعوا أيديكم عن أوكرانيا”، وقال أحد المتظاهرين في لندن – “لن ندع أحدا يتدخل في شئوننا..سنواصل الاحتجاج اليوم وفي كل يوم. بلادنا حرة ولن نسمح لأحد بفرض إرداته علينا”.

وحمل العديد من المتظاهرين الغاضبين لافتات تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتداء على بلادهم، مطالبين بوقف ما أسموه الغزو الروسي، كان الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف قد أعلن أمس السبت قرار التعبئة العسكرية بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع.

وجاءت هذه الخطوة ردا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتن بـ”اللجوء إلى القوات المسلحة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد”.

وأرجع المجلس الروسي ذلك إلى “الوضع الاستثنائي في أوكرانيا، والخطر المحدق بأرواح المواطنين الروس، والقوات المسلحة الروسية المنتشرة في أوكرانيا”.