باكستان توقف طلعاتها الجوية ردا على مبادرة طالبان

أعلنت السلطات الباكستانية الأحد 2 مارس وقف الطلعات الجوية على مواقع مقاتلي حركة طالبان باكستان بعد إعلان الحركة وقف عملياتها ضد الحكومة، ووصفت مصادر صحفية محلية هذه الخطوة بالجيدة، وقالت أنها تهدف إلى تهيئة تربة خصبة للمفاوضات بين الحكومة والحركة.

وفي تصريحه للصحفيين ذكر وزير الداخلية الباكستاني شاودري نيسار أنه ” بعد إعلان الحركة وقف عملياتها ضد قوات الأمن، قررت الحكومة وقف طلعاتها الجوية التي استمرت عدة أيام”. وأضاف نيسار :” الحكومة والقوات المسلحة الباكستانية تحتفظ بحق الرد على أي فعل تقوم به طالبان”.

يذكر أن الحكومة الباكستانية شرعت بمفاوضات سلام مع حركة طالبان باكستان في فبراير الماضي بهدف إنهاء 7 سنوات من القتال المستمر، إلا أن المفاوضات توقفت نتيجة قيام الحركة بإعدام 23 عسكريا كانوا آسرى لدى طالبان. ونفذت القوة الجوية سلسلة طلعات في المناطق الشمالية الغربية، وجهت خلالها ضربات قاصمة لمقاتلي طالبان قتلت خلالها ما يقارب الـ100 من عناصر التنظيم.