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دجلة يتعادل خارج ملعبه مع الجمارك التوجولي في أولى مواجهاته الإفريقية

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دجلة يتعادل خارج ملعبه مع الجمارك التوجولي في أولى مواجهاته الإفريقية دجلة يتعادل خارج ملعبه مع الجمارك التوجولي في أولى مواجهاته الإفريقية

دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة تعادلا ثمينا مع فريق أى اس داونز دى لومى “الجمارك” التوجولى بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم “الأحد” ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم فريق وادى دجلة عن طريق مهاجمه الإثيوبى صلاح الدين سعيدو في الدقيقة 21 الشوط الأول، وتعادل فريق الجمارك من ضربة جزاء فى الدقيقة 20 من الشوط الثانى عن طريق لاعبه عبدالعزيز محمد .

وقاد الحارس الدولي عصام الحضرى بقيادة وادى دجلة في أول مشاركة أفريقيا له في تاريخ النادى لتحقيق نقطة ثمينة ونجح فى الزود عن مرماه طوال اللقاء ، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة الأسبوع المقبل .

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