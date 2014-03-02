مباشر – رونالدو يضرب.. ويتعادل لريال مع أتليتكو 2-2

خطف ريال مدريد هدف التعادل في الدقائق العشر الأخيرة من زمن مباراة أتليتكو، لتصل النتيجة إلى التعادل 2-2.

تقدم كريم بنزيمة في الدقيقة 4 لصالح فريقه ريال مدريد على أتليتكو في قمة العاصمة الإسبانية.

وتعادل كوكي لأتليتكو مدريد، قبل أن يضع جابي فريقه في المقدمة بقذيفة مدوية.

وقبل 10 دقائق من النهاية، خطف رونالدو التعادل بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

إن فاز ريال مدريد على أتليتكو، سيقذفه بعيدا عن منافسات قمة الليجا، أما لو حدث العكس فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط ويوجهان دعوة لبرشلونة للحاق بهما.

المباراة دربي حاسم لمدريد.. يغطيها FilGoal.com مباشرة بالتشكيل والأحداث لحظة بلحظة.

اللقاء يقام على أرض فيسنتي كالديرون ملعب أتليتكو مدريد.

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