ضبط 11 قضية مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، بلاغ يفيد بتمكن الحملات الأمنية من ضبط 11 قضية مخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط المدعو هشام . خ. ع 22 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي .

كما تم ضبط المدعو احمد .ص. أ 30 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.. بقصد التعاطي ، وضبط المدعو احمد . م. أ 27 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وضبط المدعو عمرو . ح. ع 34 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وضبط المدعو سعيد . م. م 24 سنة عامل ومقيم دائرة مركز أسيوط وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، بقصد التعاطي.

وضبطت الحملة الأمنية، المدعو عصام . م. ر سن 38 موظف ومقيم الوليدية دائرة قسم ثان وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي وضبط المدعو حمادة .ش. ع سن 25 ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وضبط المدعو عمرو . ج . أ 26 سنة حاصل على دبلوم ومقيم دائرة قسم ثان وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.