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مجهولون يحرقون إستراحة لضباط الشرطة بـ”ديروط” أسيوط بالملوتوف

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مجهولون يحرقون إستراحة لضباط الشرطة بـ”ديروط” أسيوط بالملوتوف مجهولون يحرقون إستراحة لضباط الشرطة بـ”ديروط” أسيوط بالملوتوف

تلقى اللواء  حسن سيف، مدير المباحث الجنائية،  بمديرية أمن أسيوط إخطارًا  من الخدمة المعينة باستراحات ضباط مركز شرطة ديروط يفيد  بقيام مجهول بإلقاء زجاجات مولوتوف على المنطقة خلف العمارات الموجود بها إستراحات الضباط ببندر ديروط.

وبعد انتقال  الحماية المدنية تبين وجود حريق بمواسير المياه والصرف البلاستيكية الخاصة بالمبنى من الخلف وامتدادها إلى السيارة رقم 1237 ملاكي المنيا الخاصة بأحد الضباط بالمركز والمقيم بالأستراحات.

أسفر الحريق عن  إتلاف ( دهان الباب الأمامي الأيسر وجزء من الرفرف ) وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وعثر بمكان الواقعة على بقايا زجاجات متهشمة بها آثار لرائحة البنزين وزجاجتين مياه غازية مملوءة بالبنزين ( مولوتوف ) لم تشتعل، وجارى ملاحقة المتهمين.

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