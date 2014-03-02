بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى المشاركة في الانتخابات لاختيار “الأصلح” للبلاد

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان لاختيار من هو “الاصلح”، بحسب تعبيره، لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وقال بوتفليقة يوم 2 مارس: “لكي يكون الاستحقاق الرئاسي عرسا من أعراس الجزائر .. أهيب بكل المواطنين المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة”.

وأضاف بوتفليقة انه على الشعب الجزائري ان يقدم “درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز، ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده”.

وكان عشرات الأشخاص تظاهروا يوم السبت 1 مارس قرب السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية رابعة. كما خرج محتجون في العاصمة الجزائر رفضا لترشح بوتفليقة.