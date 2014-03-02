ممثل عمال الشركات المستعادة للدولة: “نطالب الحكومة بعدم الملاحقة الأمنية للعمال”

قال هشام أبو زيد ممثل عمال الشركات المستعادة للدولة “أن العمال بعيدين كل البعد عن السياسة، وانتم الذين تعملون في السياسة، ونطالب الحكومة بالبعد عن الاتهامات السياسية للحركة العمالية الجديدة ، و عدم الملاحقة الأمنية للحركة العمالية ، و يجب تطبيق عدالة إجتماعية عادلة، وذلك لإنهاء الإضرابات، والإعتصامات في جميع محافظات مصر”.

وأضاف أبو زيد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته حركة الاشتراكيون الثوريون بنقابة الصحفيين تحت عنوان “مطالب العمال من الحكومة الجديدة ” ،”كما أننا نطالب الحكومة الجديدة بعد الانحياز إلى رجال الاعمال، بل نتمنى ان يكون الإنحياز للعمال ، ونحذر الحكومة الجديدة بعدم اتخاذ قرارات لا تستطيع تنفيذها، مثل قوانين الحد الادنى، والأقصى و عدم الإلتزام بتطبيق الأحكام القضائية بعودة الشركات تحت إشراف القطاع العامش”.