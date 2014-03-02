بالفيديو.. القائمة النهائية للأعمال والنجوم المرشحة للفوز بجوائز الأوسكار 86

مع بدء العد التنازلى للحفل الذى تقيمة الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون السينما المانحة للأوسكار حفلا لتوزيع الجوائز للأفلام التي أنتجت عام 2013 ،وتقدمت مقدمة البرامج الشهيرة الأمريكية إيلين ديجينريس ، تصدرت ثلاثة أفلام سباق الجوائز وهي “الكفاح الأمريكي” الذي تدور أحداثه في السبعينات من القرن الماضي عن قصة محتالين، وفيلم الفضاء التشويقي “الجاذبية” و”12 عاما من العبودية.

وحصل كل من “الكفاح الأمريكي” للمخراج ديفيد او. راسل و”الجاذبية” من إخراج الفونسو كوارون على عشرة ترشيحات بينما حصل “12 عاما من العبودية” من إخراج ستيف مكوين على تسعة ترشيحات. ورشحت الأفلام الثلاثة لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وحصل فيلم “كابتن فيليبس” الذي تدور أحداثه حول القرصنة في الصومال على ستة ترشيحات من بينها أفضل ممثل في دور ثانوي وهو برخاد عبدي الذي لعب في الفيلم إلى جانب توم هانكس ويعتبر ترشيحه بمثابة العصا السحرية، فقبل ثلاث سنوات فقط، كان هذا الممثل من أصل صومالي سائق تاكسي في مينيابوليس الأمريكية.

وفي فئة أفضل فيلم أجنبي يتنافس فيلم “عمر” للمخرج هاني أبو أسعد ويتناول قصة حب على خلفية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب “آلاباما مونرو” للبلجيكي فيليكس فان غرونينج، و”الصيد” للدنماركي توماس فينتربرغ و”الصورة الناقصة” للكمبودي ريتي بان و”الجمال الكبير” للإيطالي باولو سورانتينو.

ويقدم فيلم “عمر” إطلالة جديدة على الواقع الفلسطيني تتسم بالجرأة وتحاول التماهي مع ذلك الواقع وفق حبكة بوليسية أبطالها أربعة شباب يحاولون العيش بكرامة ضمن واقع لا يرحم أحلامهم البسيطة بالعيش الكريم.

وإن كان هذا العام قد يخلد كأحد أفضل الأعوام في الذاكرة الحديثة للأفلام عالية الجودة في هوليوود فإن استطلاعا لمركز أبحاث “رويترز”، شمل أكثر من 1400 شخص أظهر أن ثلثي الأمريكيين لم يشاهدوا بعد أيا من الأفلام التسعة المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

وقال الاستطلاع إن فيلم “كابتن فيليبس” كان الأكثر مشاهدة بنسبة 15 بالمئة من الذين شاركوا في الاستطلاع. وجاء فيلم “الجاذبية” في المركز الثاني إذ شاهده 14 بالمئة بينما شاهد فيلم “أمريكان هاسل” وفيلم (ذئب وول ستريت) 12 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع.

وكشف الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين غير قادرين على التكهن بأي فيلم يمكن أن يفوز بجائزة أفضل فيلم لكن فيلم “12 عاما من العبودية” كان الأكثر ترشيحا من المشاركين.

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