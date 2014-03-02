مصدر بالحكومة الأوكرانية:نقل قوات الجيش لجمهورية القرم تمت بشكل سلمي

قال مصدر بالحكومة الأوكرانية إن عملية نقل جنود من الجيش الأوكراني إلى جانب حكومة جمهورية القرم التابعة لكييف وتحظى بحكم ذاتي، تمت بشكل سلمي ودون إطلاق رصاصة واحدة.

وأضاف المصدرـ في تصريحات ذكرتها وكالة أنباء “ايتار تاس”، الروسية أن عملية اإنتقال الجنود إلى جانب حكومة القرم تمت بشكل سلمي استثنائي ودون إطلاق أي رصاصة أو حدوث أي مظهر للعنف على الجانب الآخر”،..موضحا أن بعض رجال ومسئولي الجيش السابقين سيؤدون يمين الولاء في نهاية هذا اليوم .

وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر في جمهورية القرم أنه حوالي 10 سفن من البحرية الأوكرانية غادرت قواعدها البحرية في سيفاستوبول منذ ظهر أمس السبت.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت استعدادها للحرب في وقت سابق اليوم بعدما حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفويض من البرلمان باستخدام القوة العسكرية لحماية المواطنين الروس في أوكرانيا ؛ ما دفع الدول الغربية لمناشدته بعدم التدخل.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك الذي يرأس حكومة مدعومة من الغرب تولت السلطة بعدما فر الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش حليف روسيا من البلاد الأسبوع الماضي “هذا ليس تهديدا… هذا بالفعل إعلان للحرب بالنسبة لبلادي”.

وتردد ان القوات الروسية سيطرت بالفعل على شبه جزيرة القرم في البحر الأسود والتي يوجد بها قاعدة بحرية روسية كما حاصرت عدة مواقع عسكرية أوكرانية صغيرة.