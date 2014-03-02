محمد بن راشد يستقبل وزير خارجية المكسيك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي خوسيه أنطونيو مييد كوربيرينا وزير الخارجية المكسيكي الزائر.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الامارات والولايات المتحدة المكسيكية وسبل تعزيزها بما يجسد توجهات قيادتي وحكومتي البلدين المشتركة في رفع مستوى هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها .

وإلى ذلك فقد أعرب الوزير المكسيكي الذي يزور البلاد لأول مرة عن اعجابه بالمشهد الحضاري والتناغم الثقافي في مجتمع الامارات منوها بأن أكثر من ثلاثة آلاف مكسيكي يعيشون في الدولة وأن أكثر من خمسين ألف سائح من المكسيك يزورون الامارات سنويا .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي الى جانب سعادة فرانسيسكو جافيير إسكوبار سفير الولايات المكسيكية المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق للوزير .

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