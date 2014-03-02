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خالد علي: الحركات العمالية السبيل الوحيد للضغط على الحكومات

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خالد علي: الحركات العمالية السبيل الوحيد للضغط على الحكومات خالد علي: الحركات العمالية السبيل الوحيد للضغط على الحكومات

أكد المرشح السابق للرئاسة والمحامي الحقوقي خالد علي أن الحركات العمالية هي السبيل الوحيد للضغط على الحكومات.

وقال على – خلال مؤتمر عقد اليوم الأحد بنقابة الصحفيين بتنظيم من قبل حركة “الاشتراكيون الثوريون” تحت عنوان (مطالب العمال من الجديدة) وبالاشتراك مع لجنة الحريات في النقابة – “إن الحركة العمالية كانت أكبر موجة احتجاجية ضد وزراء الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورأى أن الحكومة السابقة استغلت قانون الحد الأدنى سياسيا ولم تنفذه”.

وطالب مجلس الوزراء الجديد بمنح الفرصة للعمال في الإدارة الذاتية للشركات، مؤكدا أنهم يستطيعون تسديد ديون الشركات، وإعادة العمال المفصولين، مضيف “باسم شركة طنطا للكتان أعلن عن استعدادهم للإدارة الذاتية للشركة”.

أ ش أ

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