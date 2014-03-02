حزب الحركة الوطنية يحذر الحكومة من القرارات غير المدروسة

قال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة المهندس ابراهيم محلب جاء مرضي إلى حد كبير لرغبة الشعب المصرى، وأن تصريحات رئيس الوزراء تبعث الأمل فى نفوس الشعب المصرى، ولا توجد ملاحظات شديدة عليها كالحكومات السابقة وذلك نتيجة الاختيارات الناجحة لبعض الرموز لتولى بعض الحقائب الوزارية مثل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فهو أحد الذين يشار إليهم بالبنان فى علم الطاقة وأنه من القلائل على مستوى العالم صاحب الانجازات الملموسة وهذا الامر يشير إلى أننا بدأنا نتنبه لأبناء مصر من أصحاب الكفاءة فى تولى المسئولية.

وأضاف المستشار يحى قدرى خلال لقائه مع برنامج صالة التحرير مساء اليوم على قناة صدى البلد أن الحكومة الجديدة لا بد أن تنتهج منهج الشفافية والمصارحة الكاملة ويجب ان تكون الدراسات كاملة لاى قرار قبل اتخاذه والا كانت العواقب وخيمة مثلما حدث مع قرار الحدالادنى والاقصى للاجور الذى قبول بصعوبات كبيرة واثار القلاقل عند بعض الفئات العاملة الامر الذى ادى الى كثرة المطالب الفئوية ولا يوجد امكانيات لتنفيذ هذه المطالب وان هذه المطالب الفئوية لدى اقتراح ان الاحزاب المصرية لا بد ان تقوم بدورها فى التعامل مع هذه المطالب الفئوية التى قامت بقطع الطرق وتوقف عجلة الانتاج وتعمل على استضافته اصحاب هذه المطالب وعمل الدراسات عليها ووضع الحلول الممكنه وتقديمها الى الحكومة للعرض ومحاولة تنفيذها باقصى المستطاع ووضعها فى اطار زمنى .

واضاف قدرى قولا واحدا نحن فى لحظة تاريخية اما ان نقتنصها لنستكمل خارطة الطريق والنهوض بمصر واما ان نذهب الى غياهب النسيان فى ذاكرة التاريخ فهناك فئات كثيرة لها مطالب وترى ان لها حقوق ضائعة وتريد لفت نظر الحكومة اليها من خلال الاضرابات او قطع الطرق او السكك الحديدية لهذا اطلب من كل حزب ان يفتح بابة امام كل هذه المطالب وجمعها ورفعها الى الحكومة للعمل على حلها واننا فى حزب الحركة الوطنية نتفتح بابنا الى كل صاحب حق يطالب به واكد المستشار قدرى ان تصريح المهندس ابراهيم محلب ” ان البلد ضاع منها الحب ” يشير الى مرض اجتماعى خطير وهو الكراهية بين المصريين والحقيقة ان الكراهية تظهر مع العنف واثر مباشر له , وان تصريح المهندس محلب شجاع ان يواجه المصريين بالمرض الاجتماعى المستشرى بين كافة طوائف الشعب ومن وجهة نظرى ان هذا الحد من العنف والكراهية يكفى كثيرا وان السلام يجب أن يسود لينتشر الحب وتبدأ ثقافة الخلاف ووضع اسس للحوار على الطريق السليم للحرية والتقدم.