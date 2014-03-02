الخارجية: نتابع حوادث الاعتداء على المصريين بليبيا.. وتطالب الجالية المصرية بتوخي الحذر

تتابع وزارة الخارجية تتابع باستياء شديد وقلق بالغ الحوادث المتكررة التي يتعرض لها المصريون في ليبيا وآخرها الحادث الإجرامي البشع الذي وقع صباح اليوم ، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق الرصاص علي المواطن المصري “سلامة فوزي طوبيا” المقيم بمدينة بنغازي شرقي ليبيا خلال تواجده بمحل بيع الخضروات الذي يعمل به بمنطقة الماجوري ببنغازي، حيث أصيب في الرأس وتم نقله إلى مستشفى “1200 سرير” الليبي في بنغازي في حالة حرجة للغاية.

وتجدد وزارة الخارجية مطالبة السلطات الليبية بسرعة التحقيق في ملابسات حادث اليوم وموافاتنا بنتائج التحقيقات في ملابسات الحادث الإرهابي البشع الذي أسفر قبل عدة أيام عن مقتل سبعة مواطنين مصريين، وضرورة تقديم الجناة القتلة للعدالة لينالوا جزاؤهم. كما تطالب الوزارة الحكومة الليبية بتحمل كامل مسئولياتها بتوفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المقيمين علي الأراضي الليبية أو المسافرين إليها.

ومرة أخري، تهيب وزارة الخارجية بالمصريين المسافرين إلى ليبيا أو المقيمين علي أراضيها بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند تنقلاتهم داخل ليبيا حرصا على أمنهم وسلامتهم الشخصية في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة هناك، والعمل على مراجعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والسفارة والقنصلية المصرية فى طرابلس وبنغازي في حالة وجود شكاوي أو مشكلات تواجههم هناك.