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مصرع طفل بعد قيام مجهولين بسطو مسلح على مكتب بريد بالشرقية‎

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مصرع طفل بعد قيام مجهولين بسطو مسلح على مكتب بريد بالشرقية‎ مصرع طفل بعد قيام مجهولين بسطو مسلح على مكتب بريد بالشرقية‎

قام مجهولين يستقلون سياره بدون لوحات معدنية، بإطلاق النيران على مكتب بريد أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى محاولة لسرقة المكتب، مما أسفر عن مقتل طفل تصادف وجودة فى محيط مكتب البريد .

تلقى العميد رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز الزقازيق، مفاده قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، بالسطو على مكتب بريد أنشاص البصل دائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، أسفرت عن مقتل الطفل “أحمد سامى” 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى مقيم أنشاص البصل، وقاموا بسرقة مبلغ 3000 جنيه من المكتب وفروا هاربين.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية مداخل ومخارج مدينة الزقازيق ومدينة ابو حماد لقيام المجهولين بالفرار بإتجاه تلك الطرق .

الجدير بالذكر، أن محافظة الشرقية تعرضت اليوم ايضًا لاطلاق نار عشوائى بناحية بلدة “ابو الأخضر” التابعة لمركز الزقازيق ايضا وأسفرت عن إصابة احد المارة بطلق نارى بالكتف .

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