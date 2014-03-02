صائب عريقات لـ”فهمي”: أمريكا لم تقدم أي شيئ مكتوب للفلسطينيين حول عملية السلام

صرح الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح”، بأنه اكد لوزير الخارجية نبيل فهمي أن الادارة الامريكية “لم تقدم اي شيء رسمي مكتوب للفلسطينين حتي هذه اللحظة”، وقائل: “وهذه حقيقة”.

جاء ذلك في تصريح لعريقات عقب لقائه مساء اليوم الأحد، والوفد المرافق له بوزير الخارجية نبيل فهمي.. وأشار عريقات إلي أنه التقي والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد مع الوزير نبيل فهمي اليوم بحضور السفير الفلسطيني بالقاهرة بركات الفرا، حيث قام كمبعوث عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بإطلاعه عن اخر تطورات المحادثات الجارية بين الجانب الفلسطيني و الجانب الامريكي.

وأشار الي أنه يقرأ كثيراً من بالونات الاختبار و٩٥ في المائة من سلوك التفاوض الاسرائيلي هو ترويج الشائعات وانصاف الحقائق وما الي ذلك.. وأكد عريقات أنه حتي هذه اللحظة لم تقدم الإدراة الامريكية ممثلة في الوزير جون كيري او اي شخصية أمريكية اخرى اي موقف رسمي مكتوب الي هذه اللحظة.

وقال “نحن نثمن عاليا موقف الأشقاء العرب” ، مضيفا انه التقي اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي و الوزير نبيل فهمي، مضيفا ” ونحن نثمن المواقف التي اتخذها الأشقاء العرب في باريس اثناء اللقاءات التي تمت مع جون كيري”.

وأضاف: “نحن نسعي ونريد السلام ولا أحد سيستفيد من نجاح جون كيري كشعب فلسطيني ولا أحد سيخسر من فشل كيري كشعب فلسطيني.. لذلك نحن لا نتفاوض بعبثية ولكن نتفاوض استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية”.

وتابع: ان الرئيس محمود عباس بعث هذا الكلام الي الرئيسي الامريكي باراك أوباما في رسالة خطية في ٨ ديسمبر ٢٠١٣ ، مشيرا الي ان الرئيس عباس أكد في رسالته انه لا معني ان تكون فلسطين دولة دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لها وأكد له ايضا اننا علي استعداد لانسحاب تدريجي ووجود طرف دولي ثالث علي ارض فلسطين ولكن لن يسمح ببقاء إسرائيلي علي ارض فلسطين في حالة استكمال الانسحاب.

واشار الي انه فيما يتعلق بطلب فلسطين ان تقبل اسرائيل دولة يهودية فهذا لن يحدث ، “فنحن لن نغير قصتنا او دينا او تاريخنا” ، مضيفا ان اسرائيل مسجلة بالأمم المتحدة باسم دولة اسرائيل وهذا ما سيتم الأمور عليه.

وفيما يتعلق بالاجئين، قال عريقات انها قضية دولية لها مرجعيتها المحددة في القرار ١٩٤ والاجيء هو الذي سيقرر لانه لم يفوضنا احد بالتفاوض عن الاجئين، مضيفا ان قضية الاجئين تشكل آلية دولية وتعرض علي الاجيء الخيارات للعودة الي اسرائيل و فلسطين او البقاء مكانه والحصول علي التعويض وهذا هو الموقف الفلسطيني المستند الي الشرعية الدولية .

وتابع: “أستطيع القول انه بيننا وبين الاشقاء في مصر تكامل تام بمعني ان الموقف الفلسطيني هو ذاته الموقف المصري وهو ذاته الموقف الأردني و السعودي والقطري والجزائري و المغربي .. وعندما يتحدث الوزراء العرب في اجتماعاتهم مع جون كيري فهم يتحدثون تماماً ما يتحدث به الرئيس محمود عباس مع الادارة الامريكية “.

وقال عريقات “نحن ندرك حجم الظروف السيئة التي يمر بها العالم العربي وندرك حجم الخلافات هذه الدول وتلك، ولكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسار مع جون كيري هناك وحدة حل.”

واشار الي ان الجانب المتعلق بسلوكيات اسرائيل منذ ان بدات المفاوضات في ٢٩ (يوليو ) الماضي أضاف نتنياهو عشر آلاف و٥٥٨ وحدة استيطانية وهذا اربع أضعاف النمو الطبيعي في مدينة نيويورك الامريكية وقد قتل ٤١ فلسطيني بدم بارد وهدم ٢١٩ منزل و منشأة وزادت اعتداءاته علي المسجد الاقصي وزاد الحصار الاسرائيلي علي قطاع غزة وهذه تصرفات لا تدل علي من يريد السلام.

وأعرب عريقات عن أمله في ان تتمكن اللجنة الرباعية والإدارة الامريكية من إلزام الحكومة الإسرائيلية بالكف عن هذه الممارسات والتي ان هدفت علي شيء إنما تهدف الي تدمير جهود كيري وتدمير مبدأ الدولتين.

واضاف انه سيتوجه مساء الليلة الي واشنطن للقاء الوزير جون كيري للتحضير للزيارة التي سيقوم بها محمود عباس في ١٧ مارس الجاري.

وردا علي سؤال حول الي متي سيستمر الجانب الفلسطيني في عملية التفاوض، قال عريقات :” نحن كما قلنا ان المحادثات الرسمية مع الجانب الاسرائيلي توقفت في ٥ نوفمبر الماضي والآن هناك مسار محادثات يقوده جون كيري مع الرئيس محمود عباس وفريقه من ناحية وجون كيري وفريقه مع رئيس وزراء إسرائيل وفريقه من ناحية.. وبالتالي المفاوضات لم تبدأ في حد ذاتها و نحن نسعي بكل جهد ممكن لان تكون المرجعيات هي ذات المرجعيات التي أسسها القانون الدولي والشرعية الدولية ولا يمكن ان نصل الي حل دون الاستناد الي ركائز الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وحو الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الاقصي وتأثيرها علي المفاوضات والسقف الزمني للمفاوضات، قال عريقات ان الاعتداءات الإسرائيلية علي الاقصي تكثفت وزادت عن اي حد يمكن تصوره حتي وصلت الي الوقاحة السياسية في اسرائيل والكنيست ، مضيفا ان هناك نقاشات لفرض سيادة اسرائيل علي المسجد الاقصي وكنيسة القيامة و علي مدينة القدس .

وقال “بالنسبة لنا هذا لن يخلق حق ولن ينشأ التزام والشعب العربي الفلسطيني الصامد في مدينة القدس سيدافع عن عروبة وإسلامية ومسيحية المدينة بكل ما يملك وهو الذي سيقرر مصيرها في نهاية المطاف”.

> وحول السقف الزمني للمفاوضات، اوضح عريقات” اننا دخلنا عملية السلام كما كان هناك سقف، ولكننا امتنعننا عن الذهاب الي المؤسسات الدولية .. وكما تعلمون ان فلسطين كسبت مكانة دولة غير عضو في نوفمبر ٢٠١٢ ونستطيع ان ندخل عضوية ٦٣ منظمة دولية، واتخذنا قرار مؤلم جداً ودفعنا ثمن باهظ بان امتنعنا عن الذهاب الي هذه المؤسسات لمدة ٩ عشر في مقابل الإفراج عن ١٠٤ من اسرانا قضوا ٢٥ عام فاكثر في السجون.”

وأضاف انه يتحمل المسئولية وان الدول التي تحترم نفسها عبر التاريخ تخوض حروب من اجل حرية ابنائها ، “وهذا ثمن باهظ ندركه تماما ولكن لن نمدد المباحثات بعد انتهاء السقف الزمني في ٢٩ ابريل القادم “.

وتابع : “انه فيما يتعلق بخياراتنا فنحن نريد إنجاح الوزير جون كيري ولمن ليس باي ثمن ، فنحن نستند الي القانون الدولي والشرعية الدولية ولكن اذا قرر نتنياهو إفشال جهود الوزير كيري فهم يعرف تماماً ان فلسطين ستبدأ في الانضمام الي المؤسسات الدولية ومن يخشي من المحاكم الجنائية الدولية عليه ان يكف عن ارتكاب الجرائم. ”