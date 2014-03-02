بالفيديو .. بيلجريني يحصد أول بطولة مع سيتي بقيادة توريه

حصد مانويل بيلجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أول بطولة مع الزرق هذا الموسم بفوزه بكأس كابيتال وان على سندرلاند في ملعب ويمبلي يوم الأحد بنتيجة 3-1.

تأخر سيتي في البداية، ولكن يايا توريه صنع الفارق ورجح كفة فريقه بتسجيله هدفا وصناعة أخر.

افتتح فابيو بوريني مهاجم سندرلاند التسجيل في الدقيقة 10، ولكن يايا توريه عاد بهدف رائع في الدقيقة 55.

وبعد دقيقة واحدة، يسجل سمير نصري الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وصنع يايا توريه الهدف الثالث لخيسوس نافاس في الدقيقة 90.

ويعد هذا اللقب هو الأول لبيلجريني في أوروبا منذ تسعة سنوات.

أهداف رائعة

افتتح بوريني التسجيل بانطلاقة، ومر من فينسنت كومباني وسدد بوجه القدم في الزاوية البعيدة. (شاهد الهدف)

ورغم وجود سيرجيو أجويرو العائد من الإصابة إلا أنه لم ينجح في هز الشباك.

وبدأ سيتي في العودة للمباراة بقوة بعد هدف سجله يايا توريه بتسديدة بعيدة رائعة سكنت الشباك في المقص الأيمن لسندرلاند. (شاهد الهدف)

وبعد دقيقة واحدة من عرضية كولاروف، حولها نصري بتسديدة مباشرة في الزاوية اليمنى، ظل حارس سندرلاند يشاهدها. (شاهد الهدف)

ولتأكيد اللقب لسيتي، منح يايا بينية للمنطلق خيسوس نافاس انفرد وسدد بباطن القدم معلنا الثالث. (شاهد الهدف)