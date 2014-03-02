أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: وايت نايتس لم يخطئوا مثل أولتراس أهلاوي، ولكن..

Google+ Print
اتحاد الكرة: وايت نايتس لم يخطئوا مثل أولتراس أهلاوي، ولكن.. اتحاد الكرة: وايت نايتس لم يخطئوا مثل أولتراس أهلاوي، ولكن..

أكد عزمي مجاهد المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يرى أن مجموعة "أولتراس وايت نايتس" لا تستحق أن تعاقب بحرمانها من حضور مباراة الزمالك وكابوسكورب.

الزمالك كان يلعب مع كابوسكورب الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحاولت جماهيره حضور المباراة كون الفريق لم يكن معاقبا بحرمانه من الحضور الجماهيري، إلا أن الأمن أصر على رفضه دخول أفراد المجموعة بعد المناوشات التي حدثت في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والصفاقسي.

وقال مجاهد في تصريحات للتليفزيون المصري: "مجموعة وايت نايتس لم تخطئ مثل أولتراس أهلاوي، وبالتالي لم تستحق أن تُحرم من حضور المباراة".

وتابع "ولكن الشرطة كانت يجب أن تدخل من أجل الحفاظ على الأرواح، خاصة مع الأنباء عن وجود عناصر مندسة".

وأشار مجاهد إلى أن العقاب سيكون قاسيا على أعمال الشغب من الجماهير.

وأوضح "حرق مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة كان في عهد سابق ونجا منفذوه من العقاب، ولكن هذا لن يتكرر مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع