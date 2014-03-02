اتحاد الكرة: وايت نايتس لم يخطئوا مثل أولتراس أهلاوي، ولكن..

أكد عزمي مجاهد المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يرى أن مجموعة "أولتراس وايت نايتس" لا تستحق أن تعاقب بحرمانها من حضور مباراة الزمالك وكابوسكورب.

الزمالك كان يلعب مع كابوسكورب الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحاولت جماهيره حضور المباراة كون الفريق لم يكن معاقبا بحرمانه من الحضور الجماهيري، إلا أن الأمن أصر على رفضه دخول أفراد المجموعة بعد المناوشات التي حدثت في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والصفاقسي.

وقال مجاهد في تصريحات للتليفزيون المصري: "مجموعة وايت نايتس لم تخطئ مثل أولتراس أهلاوي، وبالتالي لم تستحق أن تُحرم من حضور المباراة".

وتابع "ولكن الشرطة كانت يجب أن تدخل من أجل الحفاظ على الأرواح، خاصة مع الأنباء عن وجود عناصر مندسة".

وأشار مجاهد إلى أن العقاب سيكون قاسيا على أعمال الشغب من الجماهير.

وأوضح "حرق مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة كان في عهد سابق ونجا منفذوه من العقاب، ولكن هذا لن يتكرر مرة أخرى".