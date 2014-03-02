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استطلاع: جماهير ريال مدريد تريد بيل أساسيا أمام أتليتكو

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استطلاع: جماهير ريال مدريد تريد بيل أساسيا أمام أتليتكو استطلاع: جماهير ريال مدريد تريد بيل أساسيا أمام أتليتكو

مدريد، 2 مارس/آذار (إفي): يبدو أن جماهير ريال مدريد الإسباني باتت تثق بالويلزي جاريث بيل، الذي قدم أوراق اعتماده مؤخرا بهدفين في مرمى شالكه الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهدف رائع في مرمى إلتشي بالليجا، لتقرر الدفع به أساسيا أمام أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة (آس) الإسبانية أن جماهير النادي الملكي تطالب بالدفع بإيكر كاسياس أساسيا، حيث حصل على ضعف الأصوات المؤيدة للاستعانة بدييجو لوبيز في الدفاع عن عرين الميرينجي منذ بداية المباراة.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن خطة لعب (4-3-3) التي يتبعها المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي هي الأنسب لمواجهة أتلتيكو في فيسنتي كالديرون.

الا أنهم، وعلى غير العادة استبعدوا إسكو من القائمة الأساسية للريال، وقرروا الدفع بالثلاثي لوكا مودريتش وشابي ألونسو وأنخيل دي ماريا في خط الوسط.

وضمت التشكيلة التي حصلت على أكبر عدد من أصوات جماهير الريال كلا من إيكر كاسياس وداني كاربخال وبيبي وسيرخيو راموس ومارسيلو ومودريتش وتشابي ألونسو وأنخل دي ماريا وجاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

وتحمل مباراة الدربي أهمية خاصة، حيث إنها قد تسمح للريال بالابتعاد بصدارة الليجا عن أتلتيكو مدريد، الذي ينافسه على اللقب مع برشلونة، في حين يسعى الروخيبلانكوس للثأر من الهزيمة التي تعرضوا لها في نصف نهائي الكأس ذهابا وإيابا بنتيجة 5-0.

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