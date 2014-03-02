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الأرقام ترجح كفة ريال مدريد على أتليتكو

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الأرقام ترجح كفة ريال مدريد على أتليتكو الأرقام ترجح كفة ريال مدريد على أتليتكو

مدريد، (إفي): يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد بثقة لا يستمدها فقط من الأداء الرائع الذي يظهر به، وانما كذلك من السجلات والأرقام التي تؤكد أنه الأقرب للفوز.

فلم يخسر الريال أي دربي أقيم على ملعب فيسنتي كالديرون، معقل أتلتيكو مدريد منذ 12 يونيو 1999 ، حينما فاز الروخيبلانكوس بثلاثة أهداف مقابل واحد.

ومنذ ذلك الحين، استضاف فيسنتي كالديرون 14 لقاء دربي، اثنان منهما في الكأس و12 في الليجا، وفاز بها الريال، الذي أصبح الفريق الوحيد الذي يتغلب على الأتلتيكو في عقر داره في 12 مباراة بالدوري.

وفي تسعة من اللقاءات الـ12 التي فاز بها الريال على ملعب أتلتيكو، سجل لاعبو الميرنجي هدفا قبل مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء.

وتمكن نجما الريال السابقان راؤول جونزاليس موسم 2007-2008 ورود فان نيستلروي موسم 2008-2009 من تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء

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