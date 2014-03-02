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تكريم الظاهرة رونالدو في كرنفال ساو باولو

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تكريم الظاهرة رونالدو في كرنفال ساو باولو تكريم الظاهرة رونالدو في كرنفال ساو باولو

ساو باولو، (إفي): شهد كرنفال مدينة ساو باولو البرازيلية تكريم اللاعب الدولي السابق وهداف كأس العالم رونالدو، حيث استعرض فريقه السابق كورنثيانز آخر الفرق التي لعب لها في مشواره الكروي، مسيرة اللاعب الرياضية بواسطة خمس عربات مزينة وألفين و500 راقص.

وقدمت هذه المجموعة على مدار 65 دقيقة عرضا لتكريم اللاعب الفذ السابق الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات والذي أنهى مسيرة كروية طويلة في صفوف فريق كورنثيانز الأشهر في ولاية ساو باولو.

وكشفت مدارس الرقص في ولاية ساو باولو على مدار يومي الجمعة والسبت، عن عروضها في إطار الكرنفال الذي يحتفل به في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن رونالدو اعتزاله كرة القدم بقميص كورنثيانز في فبراير 2011 بعدأكثر من 18 عاما، أبهر خلالها عشاق الكرة بأهدافه الغزيرة التي بلغت 414 هدفا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات في أعوام 1996 و1997 و2002 ، كما فاز بلقب المونديال مع بلاده عامي 1994 و2002.

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