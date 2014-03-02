عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون «الأقصى» برفقة حاخام

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأحد، برفقة الحاخام يهودا جليك ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقال أحد حراس الأقصى: «ما يقرب من 78 مستوطنا اقتحموا المسجد على مجموعات، منهم 22 برفقة (جليك)، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة ، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، ومكانه في ساحات المسجد».

ويشهد الأقصى حلقات تعليمية بشكل مستمر، والتي تحمل اسم «مصاطب العلم» لمعرفة العلوم الشرعية الدينية.

وكانت مدينة القدس شهدت مواجهات عنيفة الجمعة الماضية على خلفية منع الشرطة الإسرائيلية، من هم دون الخمسين من الصلاة في الأقصى.