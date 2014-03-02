أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كريمات لا تناسب صاحبات المسام الواسعة!

Google+ Print
كريمات لا تناسب صاحبات المسام الواسعة! كريمات لا تناسب صاحبات المسام الواسعة!

لا يشترط أن تكون منتجات العلامات التجارية العالمية الفخمة ملائمة لجميع أنواع البشرة، فهناك البشرة الدهنية التي تعاني غالباً من المسامات الواسعة التي تزيد من الإفرازات الدهنية، والتي يفترض أن يتم التعامل معها بأسلوب خاص حتى نساعدها على غلق وانقباض هذه المسام بدلاً من المنتجات التي قد لا تناسب طبيعتها، وبالتالي تزيد من اتساع مسامها.
لذلك فإن "سيِّدتي نت" يقدم لك 4 منتجات لا تناسب طبيعة المسام الواسعة فابتعدي عنها:
1. BB Creams
أحدثت كريمات الـ BB ثورة كبيرة في عالم التجميل، حيث حلت محل كريمات الأساس بقوة، لكن معظم هذه الكريمات لا تتناسب مع صاحبات المسام الواسعة، ففوائد كريمات الـ BB التي تزيد من مظهرك الطبيعي والمشرق لن تكون ذات فائدة حقيقية لك؛ نظراً لنسبة مواد الترطيب العالية التي تتكون منها.
وإذا كنت من محبات تطبيق كريمات الـ BB يمكنك اختيار تلك الكريمات التي تكون بتركيبة البودرة، وتجنبي تلك التي تكون كريمية التركيب.
2. المستحضرات الغنية بالمواد الكيميائية
يجب على صاحبات المسام الواسعة الابتعاد نهائياً عن المستحضرات كيميائية التركيب، فهذه المستحضرات قد تدمر البشرة؛ نظراً لاحتوائها على مكونات قد تترسب في طبقات الجلد الداخلية بفعل المسام المفتوحة.
كما يفضل ابتعاد كل الفتيات عن هذه المستحضرات، وليس من يعانين من المسام المفتوحة فحسب.
3. المستحضرات الكريمية
عليك أن تتجنبي جميع المستحضرات الكريمية ككريمات الأساس، والكونسيلر، والظلال الكريمية الملمس؛ لأنها تحفز البشرة على زيادة إنتاج ، مما يضر ببشرتك.
4. المستحضرات العطرية
تجنبي تماماً الكريمات ومستحضرات التجميل التي تحتوي في مكوناتها على العطور، فهي تعمل على تهييج البشرة، وتسبب لها الحساسية، مما يؤدي إلى توسيع المسامات بدلاً من غلقها وتضييقها.

تابعي هنا:

مغطس عشبة الميرمية لتجديد بشرتك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي