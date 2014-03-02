“فورمولا 1″ تكرم شوماخر بإطلاق اسمه على أول منعطفاتها

تزامنا مع ذكرى تنظيم النسخة العاشرة من جائزتها الكبرى، أعلنت حلبة البحرين اليوم الأحد عن تكريمها لبطل العالم الألماني مايكل شوماخر من خلال تسميّة المنعطف الأول للحلبة باسمه وذلك بعد التشاور مع عائلته بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

في ذكرى تنظيم النسخة العاشرة من جائزتها الكبرى 2014، أعلنت حلبة البحرين اليوم الأحد عن تكريمها لبطل العالم الألماني ميكايكل شوماخر من خلال تسميّة المنعطف الأول للحلبة باسمه وذلك بعد التشاور مع عائلته.

وسيقام سباق هذا العام في 6 أبريل المقبل، كأول سباق ليلي.

وفاز شوماخر بالنسخة الافتتاحية من السباق عام 2004، ولا يزال الألماني يحمل الرقم القياسي لأسرع لفة في البحرين.

ولشوماخر تاريخ ناصع في بطولة العالم التي توج بطلا لها سبع مرات (رقم قياسي)، إضافة إلى تحقيقه الفوز في 91 سباقا.

واللافت أنه أثناء تصميم الحلبة، كان لشوماخر دور بارز في العديد من الإسهامات والآراء، لعل من أبرزها ملاحظاته كسائق إثناء تصميم المنعطف الاول، وتأكده من أن هذا المنعطف يشكل تحدياً كبيراً في وجه السائقين، ويمنح فرصاً للتجاوز.

وقال رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدوليّة زايد الزياني “تأتي هذه الخطوة لتكريم شخصية لعبت دورًا رئيساً في تاريخ حلبة البحرين الدوليّة، شخصية رياضية فذة تركت بصماتها الواضحة على ساحة بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد”.

وأكدت سابين كيم المتحدثة الرسمية باسم عائلة شوماخر بدورها “تود عائلة ميكايكل شوماخر أن تقدم الشكر لحلبة البحرين الدولية على هذه اللفتة، التي تمثل اعترافا بإنجازات ميكايكل في الفورمولا وان وإضافة لمسات مايكل لتصميم الحلبة، ونحن نعتبر هذا اعتراف بحبه لرياضة السيارات، وأنا مقتنعة تماما أن مايكل سيحب الفكرة وسيشعر بالفخر كثيرا لوجود منعطف يحمل أسمه بحلبة البحرين الدولية”.

ولا يزال شوماخر يرقد منذ تعرضه اواخر العام الماضي لحادث التزلج في جبال الالب الفرنسية في المستشفى بسبب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها بعدما ارتطم رأسه بصخرة بعد سقوطه خلال تزلجه خارج المسار في محطة ميريبيل للتزلج.

وتحطمت الخوذة التي كان يرتديها سائق فيراري السابق الى نصفين قبل ان ينقل الى المستشفى بصورة عاجلة واجريت له منذ ذلك التاريخ عمليتين جراحيتين في الرأس.