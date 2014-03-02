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طقس سيئ وعاصفة ترابية شديدة تجتاح عدد من محافظات الجمهورية

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(أ ش أ) - تصوير محمود حفناوى وأحمد عبد الرحمن ومصطفى درويش

تعرضت بعض محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، لطقس سيئ وعاصفة ترابية شديدة، حيث شهدت مناطق الوادى الجديد عواصف ترابية كثيفة تسببت فى حجب الرؤية فى مختلف شوارع وميادين المحافظة، وأعاقت حركة السير على الطرق السريعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بنشر فرق من المرور بكافة الشوارع والطرق السريعة لمراقبة حركة السير وإسداء النصح للسائقين لتوخى الحذر أثناء القيادة، وقرر اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة موجة الطقس المضطرب فى المحافظة، لتلقى أية بلاغات خاصة بالأحوال الجوية وما قد ينجم عنها.

وفى محافظة الشرقية، أدى الطقس السيئ والعاصفة الترابية والرملية الشديدة إلى انخفاض مستوى الرؤية لأقل من مترين على الطرق العامة خاصة بالمناطق الصحراوية، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى انعدام فترات سطوع الشمس، كما أدى إلى اقتلاع عدد من الأشجار وتباطؤ حركة المرور بدرجة كبيرة على مختلف الطرق العامة والسريعة، فيما خلت الشوارع من المارة وضعفت الحركة التجارية بشكل ملحوظ.

وقرر الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، تشكيل فرق عمل لرفع مخلفات العاصفة، وإعلان حالة الطوارئ فى شركات وهيئات المرافق العامة لمواجهة أية أعطال طارئة.

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