اتحادات الجامعات تطالب بالإفراج الفورى عن الطلاب المقبوض عليهم

طالبت اتحادات طلاب الجامعات، المجتمعة داخل مقر اتحاد طلاب جامعة عين شمس، بمشاركة عدد من الحركات الطلابية، بالإفراج الفورى عن كافة الطلاب المقبوض عليهم الذين لم يثبت عليهم أدلة، قائلين: "لن نرضى بكم جلادين علينا، والدولة مخطئة بلا شك".

وأضاف الطلاب، خلال المؤتمر :"أشرقت شمس الحرية وأنعشت قلوبنا هكذا عاهدنا أنفسنا وسعينا لترسيخ مبادئ ثورة يناير، ومن المؤسف أن يتم إصدار أحكام قضائية ضد مبادئها وعودة الحرس الجامعى".

وأوضحوا أن الحرس الجامعى أصبح أكثر بطشًا فى عهد مبارك، وتدخل فى كافة الأمور الجامعية وتزوير انتخابات الاتحادات ومنع الطلاب المعارضين من الترشح للانتخابات التى أصبحت "تعيين" من جهاز أمن الدولة وتحويل الطلاب والأساتذة للنيابة، مؤكدين أن الأحكام القضائية متضاربة حيث إن القضاء الإدارى سبق وأن ألغى الحرس الجامعى.

وقع على البيان الذى أصدره الطلاب، اتحادات طلاب جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبنها وكفر الشيخ وطنطا وأسيوط وطلاب الدستور وطلاب المصريين الأحرار وطلاب مصر القوية.