الأمير طلال يرأس اجتماع مجلس أمناء الشبكة العربية بالقاهرة

عقد مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية اجتماعا اليوم، بالقاهرة برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز، حضره أعضاء المجلس الذين يمثلون 11 دولة عربية هى مصر ولبنان والبحرين والسعودية والسودان والكويت والمغرب واليمن والعراق وتونس والجزائر.

وأقر الاجتماع الذى شهدته المديرة التنفيذية للشبكة الدكتورة أمانى قنديل تقرير أداء الشبكة عن العام الماضى، وتمت الموافقة على خطة عمل الشبكة خلال العام الجارى، التى من أبرز ملامحها دعم وتأييد برنامج التعليم والتدريب عن بعد والذى تتبناه الشبكة على الإنترنت، وإصدار التقرير السنوى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية العام 2014 عن دور هذه المنظمات فى إثراء الفنون والإبداع.

وفى الختام، وافق المجتمعون على إجراء انتخابات عضوية مجلس الأمناء الجديد فى كل دولة عربية على حدة، على أن يتم فور الانتهاء منها الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية.