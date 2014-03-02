وزير الزراعة: حملات مكثفة من الغد لإزالة التعديات على الأراضى

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية التنمية المتواصلة لعام 2030، مضيفا أنه تم الانتهاء فى الشهريين الماضيين من توفير لقاحات الحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور.

وأضاف"أبو حديد" خلال تصريحات لفضائية "سى بى سى" اليوم الأحد، أن الدستور الجديد يضمن حقوق الفلاحين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنفيذها، لافتا أن التأمين الصحى للفلاح مكفول فى الدستور.

وأكد "أبو حديد" أن الوزارة تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون التعاون، وهو ما تعمل عليه الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحسين أداء الجمعيات التعاونية المتواجدة فى القرى حتى تقدم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن هناك تعاون بين وزارتى التموين والزراعة لضبط الأسعار فى السوق.

وأوضح، أن التعديات على الأراضى الزراعية آفة تهدد الزراعة فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة ستطالب بتغليظ العقوبة المالية للمعتدين على الأراضى الزراعية، مشيرا أنهم سيبدأون من الغد فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.