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غدا.. ورشة عمل "إدارة التغيير لمؤسسات التعليم العالى" بهيئة الجودة

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غدا.. ورشة عمل "إدارة التغيير لمؤسسات التعليم العالى" بهيئة الجودة غدا.. ورشة عمل "إدارة التغيير لمؤسسات التعليم العالى" بهيئة الجودة

صرح الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الهيئة سوف تعقد ورشة عمل غداً الاثنين، ولمدة يومين عن إدارة التغيير بمؤسسات التعليم العالى، والاستفادة من التجربة الأوروبية فى مؤسسات التعليم العالى فى .

يحاضر فى هذه لورشة خبراء الجودة من ألمانيا وهما (أناجريب، وأندرسون تنور) وسيقدم الفريق الأجنبى التغيرات التى قامت بها أوروبا لمواكبة التوجه الأوروبى نحو منطقة تعليم موحدة، لإحداث نقلة نوعية لمنظومة التعليم فى مصر.

يشارك فى ورشة العمل خبراء الجودة فى الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس ومديرى مراكز الجودة بالجامعات .

وأوضح قاسم أن من أهم أهداف هذه الورشة، هو الاستفادة من التجارب الأوروبية فى هذا الشأن.

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مصر 365

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