"محلب" يستعرض مع "مميش" المخطط الزمنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى اليوم الأول لعمله الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس قبل سفره إلى المملكة المتحدة لشرح عرض تقديمى فى مؤتمر حول المشروع.

من جانب آخر أطمأن رئيس الوزراء على سير الحركة الملاحية فى قناة السويس وإجراءات التـأمين، وكذا الخطوات التى تمت حتى الآن طبقاً للمخطط الزمنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.

> وأكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، باعتباره المشروع القومى لمصر، تحت مظلة هيئة قناة السويس بما تمتلكه من خبرة وكفاءة وهو ما يعزز الثقة فى قدرتها على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بأداء العاملين فى هيئة قناة السويس والذين حافظوا على سير إجراءات الملاحة بإنتظام كامل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن دون توقف الملاحة فى هذا المجرى، وهو ما أثمر عن تحقيق القناة أعلى معدل إيرادات لها فى آخر 6 شهور .. ووعد رئيس الوزراء بزيارة لمنطقة شرق التفريعة والمنطقة الصناعية فى منطقة شمال غرب خليج السويس فى أقرب وقت ممكن.

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