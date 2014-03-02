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رئيس اتحاد طلاب مصر: وزير الداخلية وعد بالإفراج عن المحتجزين

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رئيس اتحاد طلاب مصر: وزير الداخلية وعد بالإفراج عن المحتجزين رئيس اتحاد طلاب مصر: وزير الداخلية وعد بالإفراج عن المحتجزين

التقى محمد بدران رئيس اتحاد طلاب وعدد من الاتحادات والقيادات الطلابية بالجامعات المصرية وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساء أمس السبت بمقر وزارة الداخلية.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة غير مستعدة لدخول الجامعات فى الفصل الدراسى الثانى، وأن هذا اﻹجراء يحتاج لوقت طويل فى هذه الفترة القصيرة القادمة.

وقال محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر فى بيان صحفى اليوم، أن الوزير وعد بالإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين غير المتورطين بقضايا جنائية.

وأضاف "بدران" : "الجامعات المصرية ستشهد عودة للنشاط الطلابى عن طريق حملة مستقبل وطن التى يتبناها الاتحاد.

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