اعلان خطوبة ميلا كونيس

أُعلنت خطوبة الممثلة Mila Kunis و الممثل Ashton Kutcher بعد علاقة حب بدأت في نيسان عام 2012.

ولقد صرّح احد المقربين من Kutcher (36 عاماً) الى موقع PEOPLE الالكتروني، ان الثنائي ينوي الزواج قي وقت قريب، واضاف انهما في سعادة كبيرة مع بعضهما البعض.

اما Kunis فلقد شوهدت وهي تضع خاتم الماس في اصبعها اثناء قيامها بالتسوّق مع والدتها يوم الخميس.

واكد Kutcher ان سبب التأخر في الاقدام على خطوة الخطوبة، هو مسألة طلاقه من الممثلة وعارضة الازياءDemi Moore التي بقيت عالقة لمدة عامين.

يذكر ان كل من الممثلين قد التقيا في البرنامج الامريكي الساخر "That '70s Show " مع مجموعة من النجوم والذي استمر عرضه لمدة 8 سنوات.

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