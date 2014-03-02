أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إيران تدين تحركات «زعزعة استقرار» فنزويلا وتدعم «شرعية مادورو»

Google+ Print

أدان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأمريكا، مجيد تخت روانجي، أعمال «العنف» والتحركات التي «تزعزع الأمن والاستقرار» في فنزويلا، مؤكدا دعم ايران لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو «الشرعية والقانونية».

وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية اليوم الأحد بأن تصريحات «روانجي» في هذا الشأن، جاءت خلال استقباله لمساعد الخارجية الفنزويلية لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانيا شوان نويا، الذي يزور إيران حاليا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الجانبان بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتدارسا أحدث التطورات في منطقة أمريكا اللاتينية، خاصة فنزويلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية