إيران تدين تحركات «زعزعة استقرار» فنزويلا وتدعم «شرعية مادورو»

أدان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأمريكا، مجيد تخت روانجي، أعمال «العنف» والتحركات التي «تزعزع الأمن والاستقرار» في فنزويلا، مؤكدا دعم ايران لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو «الشرعية والقانونية».

وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية اليوم الأحد بأن تصريحات «روانجي» في هذا الشأن، جاءت خلال استقباله لمساعد الخارجية الفنزويلية لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانيا شوان نويا، الذي يزور إيران حاليا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الجانبان بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتدارسا أحدث التطورات في منطقة أمريكا اللاتينية، خاصة فنزويلا.