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أمير الكويت يخضع لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة

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أمير الكويت يخضع لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة أمير الكويت يخضع لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم عن الديوان الأميري قوله ، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خضع لجراحة بسيطةوصفت بالناجحة في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة ، “إن الصباح أجري عملية جراحية بسيطة تكللت  بالنجاح وسوف يغادر سموه رعاه الله المستشفى بعد فترة النقاهة المعتاد  ”.

ولم تذكر الوكالة نوع الجراحة أو متى أجريت.

واضافت أن الأمير (84 عاما) أجرى أيضا فحوصات طبية وصفتها “بالمعتادة” وكانت نتائجها “ناجحة ومطمئنة”.

وتستضيف الكويت القمة العربية في 25 مارس اذار المقبل. ولا يعرف ما إذا كان سيشارك الأمير في القمة.

 

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