وزير الشباب يتقدم باستقالته من نادي الصيد ويقوم بجولة بالوزارة

تقدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادى الصيد المصري ،فى أول أيام عمله بوزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك فى خطاب رسمى أرسله الوزير إلى المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصري ، يطلب فيه قبول استقالته من عضوية مجلس إدارة النادى فى إطار تكليفه بمنصب وزير الشباب والرياضة، معربا عن امتنانه بالعمل كعضو بمجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية، متمنيا دوام الإزدهار والتقدم للنادى.

من جانب أخر قام وزير الشباب فور وصوله إلى مقر الوزارة اليوم فى أول أيام عمله بعد توليه حقيبة الشباب والرياضفة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب بجولة تفقدية شملت مبنى الوزارتين حيث استقبله العاملون بالرياضة بالترحاب الشديد.

وحرص وزير الشباب على تفقد معظم مكاتب وزارة الرياضة باعتبارها الوافد الجديد والالتقاء ببعض العاملين والتعرف عليهم وادارة حوار سريع معهم حول المرحلة المقبلة وعقد لقاء سريع مع وكلاء الوزراة للتعرف على اهم الملفات الرياضية التى سيتم فتحها.

كما قام الوزير بجولة مماثلة على موظفى وزارة الشباب بنفس المبنى وحرص على لقاء وكلاء الوزارة والعاملين ، واشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيهتم بكل الملفات على قدر المساواة ويسعى لنهضة رياضية وشبابية تتفق مع المرحلة المقبلة التى تشهدها مصر وان تكليفات رئيس الوزراء له ركزت على نهضة شبابية ورياضية واعادة الاستقرار للحياة الرياضية والاستمرار فى برامج تطوير المنشات الشبابية واوضح انه ناقش الاوضاع بعد ضم وزارتى الشباب والرياضة والاستمرار فى النشاط الشبابى والرياضى.

أ ش أ