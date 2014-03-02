الصانداي تايمز تكشف عن 200 ادعاء باعتداء جنسي في صفوف الجيش البريطاني

كشفت صحيفة الصانداي تايمز عن وجود أكثر من 200 ادعاء باغتصاب، واعتداءات جنسية أخرى تم إبلاغها من أفراد في الجيش البريطاني ضد زملائهن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتكشف هذه الإحصائيات، التي تم إعلانها في إطار قانون حرية المعلومات، عن وجود 75 حالة اغتصاب و150 ادعاء باعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها للشرطة العسكرية خلال الفترة بين 2011 و 2013.

وأعربت ماديلين موون، عضو لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، عن خشيتها بأن تكون هذه الإحصائيات نبذة صغيرة وأن يكون هناك العديد من الاعتداءات الجنسية تحدث في القوات المسلحة ولا يتم الإبلاغ عنها.

وأضافت “الإجراءات غير كافية للتأكد من أن الفتيات اللاتي ينضمن إلى القوات المسلحة في مأمن من الهجوم والاعتداء من قبل زملائهن”.

ويأتي هذا الكشف بعد وفاة شرطية في الشرطة العسكرية الملكية والذي زاد من التساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش يخذل عناصره النسائية التي يبلغ عددهن 18 ألفا.

وتكشف إحصائيات حرية المعلومات عن أن هناك 25 ادعاء بالاغتصاب موجهة ضد أفراد القوات المسلحة في عام 2013، و 24 في عام 2012 و 26 في عام 2011.

وكان هناك أيضا 52 ادعاء بالاعتداء الجنسي في عام 2013، و43 في عام 2012 و 55 في عام 2011.

أ ش أ