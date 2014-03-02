تجارة جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر “آفاق التعاون المصري الأفريقي” الأربعاء المقبل‎

تقيم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أسامه ابراهيم رئيس الجامعه مؤتمرها العلمى الثانى عشر، برئاسة الدكتور سمير كامل عميد الكلية، فى الفترة من 5 إلى 6 مارس، بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية بعنوان “آفاق التعاون المصرى الأفريقى”.

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، كافة مجالات التعاون “المصرى – الأفريقى” الاقتصادى والسياسى والثقافى لتنشيط الدور المصرى بالقارة السمراء، فى ظل ضبابية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتحديات الخطيرة التى تواجهها مصر بعد تقليص دورها فى القارة على حساب دول أخرى.

كما يتطرق المؤتمر إلى سبل تحقيق الاندماج فى النظام الاقتصادى العالمى لدول القارة وتهيئة المناخ الصالح للاستثمار والتنمية ودعم التجارة البينية.

وستعرض العديد من الشركات والمؤسسات العالمية تجربتها فى الاستثمار فى أفريقيا، مثل مؤسسة يونيليفر العالمية وتجربتها الاستثمارية فى دولتى السودان وجنوب السودان، وكذلك الشراكة العربية الأفريقية ودور مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات فى التنمية والتوعية بالقارة الذهبية، ومستقبل وآليات العلاقات المتبادلة بين دول حوض النيل، خاصة بعد مشكلة سد النهضة الإثيوبى.

وصرح الدكتور أبو قحف أمين المؤتمر واستاذ ادارة الأعمال الدولية بكلية تجارة الإسكندرية بأنه ستخصص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة دور الإعلام العربى والمصرى فى إعادة صياغة العلاقات العربية الأفريقية، والرؤيا المستقبلية للعلاقات المصرية الأفريقية.