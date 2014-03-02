أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تجارة جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر “آفاق التعاون المصري الأفريقي” الأربعاء المقبل‎

Google+ Print
تجارة جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر “آفاق التعاون المصري الأفريقي” الأربعاء المقبل‎ تجارة جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر “آفاق التعاون المصري الأفريقي” الأربعاء المقبل‎

جامعة الاسكندرية- أرشيفية

تقيم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أسامه ابراهيم رئيس الجامعه مؤتمرها العلمى الثانى عشر، برئاسة الدكتور سمير كامل عميد الكلية، فى الفترة من 5 إلى 6 مارس، بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية بعنوان “آفاق التعاون المصرى الأفريقى”.

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، كافة مجالات التعاون “المصرى – الأفريقى” الاقتصادى والسياسى والثقافى لتنشيط الدور المصرى بالقارة السمراء، فى ظل ضبابية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتحديات الخطيرة التى تواجهها بعد تقليص دورها فى القارة على حساب دول أخرى.

كما يتطرق المؤتمر إلى سبل تحقيق الاندماج فى النظام الاقتصادى العالمى لدول القارة وتهيئة المناخ الصالح للاستثمار والتنمية ودعم التجارة البينية.

وستعرض  العديد من الشركات والمؤسسات العالمية تجربتها فى الاستثمار فى أفريقيا، مثل مؤسسة يونيليفر العالمية وتجربتها الاستثمارية فى دولتى السودان وجنوب السودان، وكذلك الشراكة العربية الأفريقية ودور مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات فى التنمية والتوعية بالقارة الذهبية، ومستقبل وآليات العلاقات المتبادلة بين دول حوض النيل، خاصة بعد مشكلة سد النهضة الإثيوبى.

وصرح الدكتور أبو قحف أمين المؤتمر واستاذ ادارة الأعمال الدولية بكلية تجارة الإسكندرية بأنه ستخصص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة دور الإعلام العربى والمصرى فى إعادة صياغة العلاقات العربية الأفريقية، والرؤيا المستقبلية للعلاقات المصرية الأفريقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»