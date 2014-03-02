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البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا كيرلس بدير مارمينا وينهي زيارته للإسكندرية

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البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا كيرلس بدير مارمينا وينهي زيارته للإسكندرية البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا كيرلس بدير مارمينا وينهي زيارته للإسكندرية

البابا تواضروس الثانى

دشن البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية – مذبح كنيسة الأنبا كيرلس السادس – البابا الأسبق – بدير مارمينا العجايبي؛ من خلال عدد من الطقوس والصلوات اليوم “الأحد”، تمهيدا للشروع في أعمال الإنشاءات.

وكانت زيارة البابا تواضروس للإسكندرية بدأت منذ الأمس برسامة ثلاثة آباء كهنة بالمحافظة، ولم يعقد أية لقاءات، فيما أنهي زيارته اليوم بعد تدشين الكنيسة بطريقه للمقر الباباوي بالقاهرة؛ فيما أشارت مصادر إلي الشروع في تسليم لائحة الانتخابات الباباوية إلي رئاسة الجمهورية.

يشار إلي أن البابا كيرلس السادس له ضريح ومزار يضم عدد من مقتنياته داخل دير مارمينا العجايبي، ويتزامن ذكري وفاته يوم التاسع من شهر مارس الجاري، فيما يضم دير مارمينا مدافن ضحايا تفجيرات كنيسة القديسين – التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011.

أ ش أ

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