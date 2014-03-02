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وفد سويدي يزور الدولة لبحث التعاون بين الجامعات السويدية و الإماراتية

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وفد سويدي يزور الدولة لبحث التعاون بين الجامعات السويدية و الإماراتية وفد سويدي يزور الدولة لبحث التعاون بين الجامعات السويدية و الإماراتية

يقوم مجلس إدارة مؤسسة السويد للتعاون الدولي في مجال البحوث والتعليم العالي بزيارة دولة الامارات خلال الفترة ما بين 2 إلى 7 مارس للقاء عدد من المؤسسات الأكاديمية في الدولة بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة ومعهد مصدر وجامعة الشارقة.

و أشادت  إدارة المؤسسة بجهود دولة الإمارات في مجال التعليم العالي وبالنمو السريع و المستمر لهذا المجال، وتطلع للتواصل ومناقشة فرص شراكة مبتكرة وفريدة من نوعها بين الجامعات السويدية وجامعات الدولة.

و تأتي زيارة إدارة المؤسسة لهذه الجامعات ضمن أهدافها السامية للحصول على نظرة قريبة وفهم مباشر لكيفية تطوير شراكات أكاديمية دولية.

و قال السيد أولي ويستبيرغ ، رئيس المؤسسة: " نأمل في أن يتم بناء قاعدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات السويدية وجامعات الإمارات العربية المتحدة ."

و تعمل المؤسسة على تعزيز تعميم نظام التعليم العالي والبحث العلمي السويدي، إذ تقدم مجموعة من برامج التمويل والمنح الدراسية لدعم نشر النظام في المؤسسات التعليمية عبر العالم.

 

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