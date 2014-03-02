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وزيرة القوى العاملة لـ"CBC": محلب طالبنا بعدم إعطاء وعود وهمية

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وزيرة القوى العاملة لـ"CBC": محلب طالبنا بعدم إعطاء وعود وهمية وزيرة القوى العاملة لـ"CBC": محلب طالبنا بعدم إعطاء وعود وهمية

قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب طلب من الجديدة عدم إعطاء وعود وهمية، مضيفة أن رئيس الجمهورية كلفها بالتركيز على الملفات التى تخص المواطنين والعاملين الفقراء.

وأضافت "العشرى" خلال تصريحات لفضائية "سى بى سى" اليوم الأحد، أن الوزارة ستتعامل مع كل التنظيمات العمالية بكل أشكالها، موضحة أنه سيتم التحاور مع جميع العاملين الذين يعانون من مشكلات.

وأوضحت "العشرى" أن قانون العمل الجديد أحد التحديات التى تواجهها فى الوزارة، مشيرة إلى أنها ستطرح قانون العمل والحريات للحوار المجتمعى قبل إصدارهم.

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مصر 365

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