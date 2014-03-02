وزيرالكهرباء يتعرف على العاملين فى 13 دورا بالوزارة دون استخدام المصعد

أصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جولته داخل المبنى الرئيسى للوزارة، والتى يبلغ عدد أدوارها 13 دورا، على مصافحة جميع العاملين والتعرف عليهم دون استخدام المصعد الكهربائى الخاص بالوزير.

وحول التعرف على مشاكل محطات الكهرباء، قرر الدكتور محمد شاكر، زيارة محطات التوليد والتوزيع وشركات الكهرباء خلال الأيام القادمة، بهدف التعرف على مشاكل القطاع من أرض الواقع وليس من خلال تقارير تكتب.

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