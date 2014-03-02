وزير التعليم يوقع قرار ترقية 34 ألفًا من "مساعد" إلى معلم

أكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وقع القرار رقم 93 بتاريخ 2 -3-2014 بترقية 34 ألفا و825 معلما مساعدا لوظيفة معلم بينهم 965 معلما فى الجيزة.

وقال الحصرى لليوم السابع، إن القرار ينص على اتخاذ إجراءات تعيين للمعلم المساعد ومن فى مستواه، ومن حصلوا على شهادة الصلاحية، ومن استوفوا إجراءات الترقية، وفقًا للمادة 73 للقانون 155 وتعديلاته.

ولفت الحصرى، إلى أن 102 معلم بالجيزة، سقطت أسماؤهم سهوًا من القرار السابق، وجرى تعيينهم وتلافى الخطأ.