مسئول سودانى: زيارة على كرتى لمصر تأتى فى إطار التشاور

صرح حسن العربى نائب سفير جمهورية السودان بالقاهرة، بأن زيارة وزير الخارجية السودانى على كرتى إلى القاهرة غدا الاثنين تأتى لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقال العربى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن كرتى سيجرى خلال الزيارة التى تستغرق يوما واحدا مباحثات مع وزير الخارجية نبيل فهمى تتعلق بآفاق التعاون بين البلدين وآخر التطورات على الساحة السياسية بالبلدين الشقيقين .

وأشار إلى أن التواصل بين البلدين لم ينقطع منذ زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى إلى السودان ، وزيارة وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين إلى القاهرة بجانب عدد من الاجتماعات للجان الفنية المشتركة فى كافة المجالات، موضحا أن المصالح المشتركة بين البلدين تستدعى ضرورة التواصل المستمر و التشاور على كافة الأصعدة لمصلحة الشعبين المصرى والسودانى.