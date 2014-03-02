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جوانح الملفوف المشوية لغداء الأحد

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جوانح الملفوف المشوية لغداء الأحد جوانح الملفوف المشوية لغداء الأحد

المقادير:
-حبة صغيرة من الملفوف الأخضر الشتوي مقطّعة إلى 8 جوانح، مع تقليم لبّها
-5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
-ملعقة صغيرة من الكمّون
-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
-حبة من الليمون الحامض، مقطّعة إلى جوانح

طريقة التحضير:
1-يحمّى الفرن إلى حرارة 220 درجة مئوية.
2-يسكب الزيت على قطع الملفوف التي توضع في صينية الخبز، مع نثر الكمّون والملح والفلفل عليها، وتوزيع قطع الحامض بينها.
3-تشوى لمدة 25 إلى 30 دقيقة، مع تقليبها إلى الجهة الثانية في أثناء الطهو.
4-يعصر الليمون الحامض عليها، قبل التقديم.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

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