"الشئون الإسلامية": إصدارات "الترجمة" ترد على الشبهات حول الإسلام

أكد د. أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سوف يتم الرد من خلال إصدارات إدارة الترجمة الإسلامية على شبهات أثيرت حول الإسلام لأن المستشرقين كتبوا عن الإسلام من وجهة نظرهم وسيتم نشر نسخة من الإصدارات على موقعى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال تدشين منتدى السماحة والوسطية والترجمة اليوم بـ"الأعلى للشئون اﻹسلامية".

ووقع بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودار التحرير (الجمهورية) عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أمينه العام د. أحمد عجيبة وعن دار التحرير جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة، بشأن رعاية المؤتمر الدولى الثالث والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 25، و26 مارس الجارى، وموضوعه "خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الخارجية".