أهالى عزبة النخل يتظاهرون أمام الوزراء للمطالبة بـ"مساكن"

تظاهر عدد من أهالى عزبة النخل أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، للمطالبة بتوفير مساكن بديلة لهم، عقب إزالة العشش الخاص بهم خلال الشهر الماضى.

وقال أحد الأهالى، إن الحكومة سلمت شقق لعدد من الأهالى، وأن 85 أسرة لم تحصل على مساكن لهم حتى اليوم، لافتاً إلى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى لمحافظ القاهرة المهندس جلال السعيد دون جدوى، وأن الأهالى يتواجدون الآن أمام مقر المحافظة لمعرفة مصيرهم.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، نتمنى من الحكومة الجديدة النظر لمطالب 85 أسرة تم تشريدها فى الشوارع عقب هدم العشش، مطالباً المشير عبد الفتاح السيسى بتوفير سكن لهم.