وزير الرى: مخطط لإنشاء محطات تحلية بالمحافظات الساحلية

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة وضعت مخططاً يتم تنفيذه بالمدن الساحلية الكبرى، لإنشاء محطات تحلية مياه البحرين المتوسط والأحمر، حيث بدأت القوات المسلحة فى إنشاء محطة فى محافظة مطروح تنتج 24 ألف متر مكعب يوميا، وسيتم إنشاء محطات أخرى فى الإسكندرية ومدن القناة، مشيراً إلى أن المياه المخزنة ببحيرة ناصر تكفى عامين قادمين.

وأضاف فى تصريحات صحفية، فى أول يوم عمل له بحكومة إبراهيم محلب، أنه سوف يهتم بتطوير الرى بالأراضى الصحراوية، خاصة فى منطقتى النوبارية وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفنى والمادى لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلى رى متطور.

وتعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التى فاق عددها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير، وأن يتم عقد الاجتماعات مع القيادات بالمواقع الميدانية.