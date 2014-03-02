The voice: من تسبّب بحزن كاظم الساهر؟

حملت الحلقة الثانية من العروض المباشرة في برنامج the voice الكثير من المفاجآت، لاسيما خروح المشترك عامر توفيق من فريق الفنان عاصي الحلاني، ما شكّل صدمة لجمهور مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن عاصي أخطأ باستبعاد عامر والإبقاء على المشتركة ريم مهران التي لم تؤدِ أغنيتها بالشكل المطلوب.

أصوات جميلة تنافست في الحلقة الثانية من العروض المباشرة، وجاء اختيار المدربين للأصوات التي تستحق البقاء، لاسيما صوت المشتركة مروى ناجي من فريق صابر الرباعي التي أبدعت في غنائها للسيدة أم كلثوم أغنية "لسه فاكر"، مع ترجيح بأن يكون اللقب عراقياً هذا العام، لحياز المدربين الأربعة على أهم الأصوات من العراق.

ورود حمراء لكاظم

كما في كل حلقة، يلاحظ هجوم الجمهور على "قيصر الغناء" كاظم الساهر، الذي يحاول أن يرضي الجميع بالتقاط الصور معه، رغم ضيق الوقت بين الفاصل الإعلاني والآخر. وخصته معجبة بباقة ورود حمراء قدمتها له خلال الإستراحة الإعلانية. فأخذها والتقط صورة معها. وحيا كاظم صديقه عامر توفيق قبل بدء وصلته الغنائية وظهر عليه الحزن لدى مغادرته وصعد إلى المسرح وقام باحتضانه.

شيرين و"البسكويت"

شيرين عبد الوهاب بدت مرتاحة في هذه الحلقة، فلم تتذمر كعادتها، وبدت قريبة من المشتركين، وخطفت وردة حمراء من كاظم بعد أن أهدته إحدى المعجبات باقة ورود، وأعجبت بصوت مروى وهي طلبت من صابر أن يختارها حين كانت الحيرة تراوده في اختيار الموهبة التي ستنتقل معه، كذلك بدا واضحاً إعجاب شيرين بصوت الأخوين عامر وغازي خطاب وقامت بمدح والديهما.

كذلك لوحظ خلال الحلقة أكل شيرين للبسكويت، وحرصت أن لا تظهر على الكاميرا، إضافة إلى المرآة التي لا تفارقها طيلة فترة البثّ المباشر واهتمام مصفف الشعر بشعرها.

إيمي تتخطى خوفها

كعادته الفنان عاصي الحلاني يتميز بأسلوبه المرح طيلة الحلقة، ويرمي بغزله على كل صبية تصعد إلى المسرح، وكان واضحاً غزله بمقدمة البرنامج إيمي صياح التي حظيت بنصيب وافر من الغزل من عاصي وكاظم وشيرين التي أشادت بإطلالتها.

رأي شيرين طابقه رأي الجمهور الحاضر الذي وصف إطلالة إيمي بالجميلة جداً، وبأن الثوب الأسود الذي ارتدته يليق بها جداً، وبأنها تخطت الخوف الذي وقعت به في الحلقة الأولى، وكانت مرتاحة أكثر وكسبت محطة الـ mbc الرهان عليها، كونها باتت تحظى بشعبية كبيرة خصوصاً وأنها تملك وجهاً بريئاً يختلف عن باقي مقدمات البرامج.

انزعاج من مدير المسرح

لوحظ خلال الحلقة انزعاج البعض لاسيما الصحافة من صوت مدير المسرح، الذي برزت عصبيته بشكل كبير خلال الحلقة. وأثار استياء الكثيرين بسبب صوته العالي.

لوحظ عند مغادرة المشترك المغربي محمود الترابي غضبه، كونه يتوقع الفوز، وهو قال إن "ذا فويس" هو نقطة إنطلاقه وسوف يستمر بالتحضير لعمل له ليكون انطلاقته الفعلية في عالم الغناء.

المنافسة باتت شرسة بين المواهب وباتت النتيجة الحاسمة بيد الجمهور، حيث لا يعود هناك تدخل للجنة الحكم في حسم مصير المواهب في الحلقات المباشرة القادمة.

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