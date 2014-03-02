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استئصال ورم سرطاني من حنجرة زوج النجمة سيلين ديون

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استئصال ورم سرطاني من حنجرة زوج النجمة سيلين ديون استئصال ورم سرطاني من حنجرة زوج النجمة سيلين ديون

خضع زوج النجمة العالمية Celine Dion، المليونير René Angelil، لعماية استئصال ورم سرطاني من الحنجرة في 23 كانون الاول ديسمبر، حسب ما صدر عن مكتبه الاعلامي يوم الجمعة.

وحسب ما ورد على موقع "العربية نت"، فلقد امضى Angelil بضعة ايام في المستشفى بعد العملية، ومن ثم انتقل الى منزله في لوس انجلس ليستعيد قواه من خلال الراحة والتغذية، كما جاء في البيان الصادر عن مكتبه الاعلامي.

Angelil البالغ من العمر 72 عاماً، وهو من اصول سورية، قد تم تشخيص مرضه في العام 1999 واستطع وقتها التغلب على المرض بعد عن ان خضع للعلاج كيمياوي عن طريق الاشعة.

اما نجمة البوب العالمية Dion التي تعرفت على زوجها في العام 1981، حين كانت في الـ 12 من العمر وهو في الـ38 صرحت قائلةً : "نشكر الله كل يوم، لأن الخطر زال. أنا أتمنى ألا يعيش رينيه التوتر اليوم المتصل بالعمل. أتمنى أن يتعافى 100%".

 

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